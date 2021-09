Caro bollette, CdM conferma stanziamento 3 miliardi per taglio oneri (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Un CdM lampo ha confermato le misure che porteranno ad un taglio del costo delle bollette per mitigare il rinCaro delle tariffe di òuce e gas ed un ulteriore aggravio dei bilanci delle famiglie italiane. Appena un’ora per il dl Caro-bollette, che stanza 3 miliardi di euro, attraverso la riduzione degli oneri di sistema e dell’IVA sul gas. “E’ un provvedimento importante per le imprese e per le famiglie. E’ un provvedimento importante soprattutto per le fasce di reddito più basse e per le categorie vulnerabili” ha affermato il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al termine del CdM, aggiungendo “credo che sia un segnale importante di un’affermazione che abbiamo sostenuto in questi mesi: nessuno deve restare indietro tanto più con la fase di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Un CdM lampo hato le misure che porteranno ad undel costo delleper mitigare il rindelle tariffe di òuce e gas ed un ulteriore aggravio dei bilanci delle famiglie italiane. Appena un’ora per il dl, che stanza 3di euro, attraverso la riduzione deglidi sistema e dell’IVA sul gas. “E’ un provvedimento importante per le imprese e per le famiglie. E’ un provvedimento importante soprattutto per le fasce di reddito più basse e per le categorie vulnerabili” ha affermato il Ministro del Lavoro Andrea Orlando al termine del CdM, aggiungendo “credo che sia un segnale importante di un’affermazione che abbiamo sostenuto in questi mesi: nessuno deve restare indietro tanto più con la fase di ...

