Brad Pitt e Angelina Jolie, l'amaro calice si beve in tribunale: è guerra in aula per il loro vigneto (Di giovedì 23 settembre 2021) Brad Pitt ha accusato Angelina Jolie di essersi comportata impropriamente per quanto concerne il loro vigneto francese dal valore di 140 milioni di euro: le star sono in causa. Brad Pitt e Angelina Jolie sono nel bel mezzo di una battaglia legale relativa ad un vigneto francese, il cui valore è stato stimato a 140 milioni di euro, che fa parte dell'ultima fase del loro divorzio: una guerra in tribunale che dura ormai da più di cinque anni. Pitt ha depositato atti legali in un tribunale del Lussemburgo accusando la Jolie di "ostruzione sistematica" della sua gestione dello Château de Miraval in Provenza ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021)ha accusatodi essersi comportata impropriamente per quanto concerne ilfrancese dal valore di 140 milioni di euro: le star sono in causa.sono nel bel mezzo di una battaglia legale relativa ad unfrancese, il cui valore è stato stimato a 140 milioni di euro, che fa parte dell'ultima fase deldivorzio: unainche dura ormai da più di cinque anni.ha depositato atti legali in undel Lussemburgo accusando ladi "ostruzione sistematica" della sua gestione dello Château de Miraval in Provenza ...

Advertising

ToulaTour : RT @Dida_bis: L'amore rende liberi. Accieca. Inganna. Mette alla prova. Fa scoprire la verità. ?? Allied 2016 Robert Zemeckis Marion Cotil… - Giusepp51492162 : @Franci46924979 Beh...sicuramente.Ma guarda che i Brad Pitt e le Ferragni non é che siano a migliaia. - IOdonna : La lunga storia degli hairstyle iconici - gemelli - di Brad Pitt e le sue compagne - Mirko79045720 : RT @Mirko79045720: @hankerital @RuhumYildizim @TheBursimiyy Ecco brava il punto è questo. I romanzi che fanno sopra al nulla. Per la freque… - Mirko79045720 : @hankerital @RuhumYildizim @TheBursimiyy Ecco brava il punto è questo. I romanzi che fanno sopra al nulla. Per la f… -