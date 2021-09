Ascolti Tv analisi 22 settembre 2021 | Anna Valle scende in campo per Canale5 e batte Julia Roberts Morelli supera Sciarelli | partenza lenta di Honolulu

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 a 4,766 milioni e 22,94%. I Soliti Ignoti a 4,3 milioni e 18,5%. Reazione a catena a 4,086 milioni e 24%; Tg5 a 3,9 milioni e 18,5% Calcio della Serie A meno ingombrante in tv, mercoledì 22, con insia su Sky che Dazn l’incontro Milan-Venezia. La partita di San Siro ha avuto 860 mila spettatori medi, con il 4% di share sulla pay del sat, mentre su quella del brodband, lato Auditel (smart tv, dt, e timvisionbox) ha avuto. Da registrare come si sia improvvisamente svegliata la voglia generalista d’innovare: è partita la nuova fiction dicon Giuseppe Zeno e, Rai2 ha lanciato Coliandro 4, Italia1 il programma comicotv in prime time Rai1 ha perso la serata insistendo ...

È proprio qui che sta il problema: Dazn ha delegato la misurazione deglisu dispositivi ... per il quale scrive diquantitativa dei consumi televisivi nella rubrica "La tv in numeri". "...E' tempo diper i dati di ascolto del mattino dopo l'esordio di tutti i programmi che vedremo nel day time autunnale: chi vince e chi ...Canale5 vince la sfida con Luce dei tuoi occhi, staccando Rai1 e il nuovo passaggio di Pretty Woman. Rai2 supera 2 milioni con Coliandro ...L’autorità garante delle comunicazioni ha avviato un’istruttoria sul modo in cui l’azienda britannica che trasmette il calcio effettua la misurazione dell’audience televisiva in Italia. Ma il problema ...