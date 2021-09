Verona, Tudor: «Avremmo meritato di più, ma portiamo a casa questo punto» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo il pareggio con la Salernitana, Igor Tudor ha analizzato la prestazione del suo Verona: ecco le sue dichiarazioni Igor Tudor, tecnico del Verona, ha analizzato in conferenza stampa il pareggio con la Salernitana: PAREGGIO – «Mi dispiace, ma non sono arrabbiato. Faccio i complimenti ai ragazzi, muoviamo la classifica. È stata una gara particolare, Avremmo meritato di più, ma ci prendiamo questo punto. Non era facile recuperare le energie dopo l’ultima gara ma i ragazzi sono stati bravi». MANCANZE – «Nella gestione del pallone ci è mancata una po’ di freschezza. È stata una partita un po’ particolare anche per questo motivo. In questo momento non ci permette di giocare come vorremmo. Ora abbiamo un’altra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo il pareggio con la Salernitana, Igorha analizzato la prestazione del suo: ecco le sue dichiarazioni Igor, tecnico del, ha analizzato in conferenza stampa il pareggio con la Salernitana: PAREGGIO – «Mi dispiace, ma non sono arrabbiato. Faccio i complimenti ai ragazzi, muoviamo la classifica. È stata una gara particolare,di più, ma ci prendiamo. Non era facile recuperare le energie dopo l’ultima gara ma i ragazzi sono stati bravi». MANCANZE – «Nella gestione del pallone ci è mancata una po’ di freschezza. È stata una partita un po’ particolare anche permotivo. Inmomento non ci permette di giocare come vorremmo. Ora abbiamo un’altra ...

Advertising

HellasVeronaFC : Benvenuto a Verona e buon lavoro, mister #Tudor ???? #HVFC - CalcioNews24 : #Verona, le parole di mister #Tudor in conferenza ??? - sportface2016 : #HellasVerona, Igor #Tudor in conferenza dopo il pareggio per 2-2 contro la #Salernitana: 'Mancata freschezza ma no… - sportli26181512 : Verona, Tudor: 'Spiace per il pari, ma non sono arrabbiato': Il tecnico: 'Ci è mancata freschezza. Contento di Kali… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERONA - Tudor: 'Non sono arrabbiato, abbiamo conquistato un buon punto che muove la classifica' -