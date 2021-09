Un'auto contro una moto sulla rotonda di Cervignano, 40enne in ospedale (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Brutale rapina in villa in Friuli, tre arresti e perquisizioni pure in Veneto Usa il tronchese per togliere l'antitaccheggio, tentato furto di scarpe ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Brutale rapina in villa in Friuli, tre arresti e perquisizioni pure in Veneto Usa il tronchese per togliere l'antitaccheggio, tentato furto di scarpe ...

Advertising

Marco1999Busa : RT @ofcs_report: DUE MORTI E 3 FERITI MA NON ERA UN'INCIDENTE GIALLO IN #SPAGNA Venerdì scorso un #marocchino si è lanciato con l'auto con… - ChiodiDonatella : RT @ofcs_report: DUE MORTI E 3 FERITI MA NON ERA UN'INCIDENTE GIALLO IN #SPAGNA Venerdì scorso un #marocchino si è lanciato con l'auto con… - 2014Monaco : RT @ofcs_report: DUE MORTI E 3 FERITI MA NON ERA UN'INCIDENTE GIALLO IN #SPAGNA Venerdì scorso un #marocchino si è lanciato con l'auto con… - folfra : @CristinaAntonu @FunzPub Ho guardato meglio il sondaggio e forse ho male interpretato prima (ero in auto). Tuttavia… - comteodalric : RT @ofcs_report: DUE MORTI E 3 FERITI MA NON ERA UN'INCIDENTE GIALLO IN #SPAGNA Venerdì scorso un #marocchino si è lanciato con l'auto con… -