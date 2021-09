Ultime Notizie Roma del 22-09-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano l’INPS bis in primo piano via libera dell’aula della camera al Decreto Legge che contiene anche le misure relative alla riapertura di scuola e università in presenza riservando l’eventuale davvero che lamenta singole istituzioni scolastiche regione Rossi all’obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto nipote favore sul provvedimento aveva convertito entro il 5 ottobre va al Senato sono stati 335 51 e 3 gli astenuti il voto della Lega acquisto di Ale Sarà favorevole Speriamo di tornare presto la vita normale nessuna piacere di versare i cittadini grynfas serve per riattivare l’economia dice nell’aula della camera Massimiliano panizzut del Carroccio È palese il mare che libera il certificato di Ade sta provocando all’interno del partito di Matteo Salvini proprio il leader della Lega ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano l’INPS bis in primo piano via libera dell’aula della camera al Decreto Legge che contiene anche le misure relative alla riapertura di scuola e università in presenza riservando l’eventuale davvero che lamenta singole istituzioni scolastiche regione Rossi all’obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto nipote favore sul provvedimento aveva convertito entro il 5 ottobre va al Senato sono stati 335 51 e 3 gli astenuti il voto della Lega acquisto di Ale Sarà favorevole Speriamo di tornare presto la vita normale nessuna piacere di versare i cittadini grynfas serve per riattivare l’economia dice nell’aula della camera Massimiliano panizzut del Carroccio È palese il mare che libera il certificato di Ade sta provocando all’interno del partito di Matteo Salvini proprio il leader della Lega ...

