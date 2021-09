Torino, uccide a coltellate il compagno che la minacciava: assolta per legittima difesa (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'uomo le aveva puntato un'altra lama alla gola: la procura aveva impugnato la sentenza di primo grado parlando di eccesso colposo Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'uomo le aveva puntato un'altra lama alla gola: la procura aveva impugnato la sentenza di primo grado parlando di eccesso colposo

Ultime Notizie dalla rete : Torino uccide Nichelino, donna di 50 anni assolta per legittima difesa: aveva ucciso il marito con una coltellata ...per avere ucciso il compagno il 2 settembre 2018 nel corso di una lite a Nichelino (Torino). ... Donna uccide compagno a Nichelino, i fatti risalgono al 2 settembre 2018 Come detto, oggi la donna è stata ...

Uccise il compagno Giuseppe Marcon con una coltellata: Silvia Rossetto assolta per legittima difesa È stata assolta anche dalla corte di Assise di appello di Torino per legittima difesa la cinquantenne , processata per avere ucciso il compagno il 2 settembre 2018 nel corso di una lite a (Torino). L'uomo, Giuseppe Marcon , le aveva puntato un coltello alla gola, e lei ne aveva estratto un altro da un mobile della cucina. La procura aveva impugnato la sentenza di primo grado parlando di ...

