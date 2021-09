Torino-Lazio, quando si gioca e dove vedere la partita in diretta tv e streaming: data, orario e canale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Continuano gli anticipi della quinta giornata di campionato di Serie A. Dopo Fiorentina-Inter, toccherà a Torino-Lazio, con i calciatori pronti a scendere in campo domani, giovedì 23 settembre. Il fischio d’inizio è alle 18.30 e il match, tanto atteso, si disputerà nello Stadio Olimpico Grande Torino. Torino-Lazio: quando si gioca, a che ora e dove vedere la partita DAZN o Sky Il Torino di Juric, dopo aver conquistato 6 punti nei primi 4 punti, è pronto a scendere di nuovo in campo e a giocare in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le due squadre, che si sono incontrate l’ultima volta il 18 maggio 2021, sono pronte a ‘scontrarsi’: il match si disputerà domani, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Continuano gli anticipi della quinta giornata di campionato di Serie A. Dopo Fiorentina-Inter, toccherà a, con i calciatori pronti a scendere in campo domani, giovedì 23 settembre. Il fischio d’inizio è alle 18.30 e il match, tanto atteso, si disputerà nello Stadio Olimpico Grandesi, a che ora elaDAZN o Sky Ildi Juric, dopo aver conquistato 6 punti nei primi 4 punti, è pronto a scendere di nuovo in campo e are in casa contro ladi Maurizio Sarri. Le due squadre, che si sono incontrate l’ultima volta il 18 maggio 2021, sono pronte a ‘scontrarsi’: il match si disputerà domani, a ...

Advertising

CorriereCitta : Torino-Lazio, quando si gioca e dove vedere la partita in diretta tv e streaming: data, orario e canale - LALAZIOMIA : TMW | Lazio, con il Torino si candida Cataldi - LazionewsEu : - aquila7630 : L'allenatore della #Lazio #Sarri, domani sera non sarà in panchina contro il #Torino, ma intende querelare l'arbitr… - infoitsalute : Lazio, forfait Zaccagni: salta il Torino -