Advertising

OptaPaolo : 2018 - Il #Napoli non conquistava la vetta della classifica di Serie A in solitaria da febbraio 2018 (dopo la 25ª g… - ilpost : Le partite della quinta giornata di Serie A e dove vederle - andrea66769767 : RT @SkySport: ?? FIORENTINA-INTER 1-3 Risultato finale ? ? #Sottil (23') ? #Darmian (52’) ? #Dzeko (55’) ? #Perisic (87’) ?? - sportli26181512 : Serie A, 5ª giornata: Sky o Dazn? Ecco dove vedere le partite: Serie A, 5ª giornata: Sky o Dazn? Ecco dove vedere l… - loris_casati : @daniimpera31 Sfida salvezza per la Juventus FC. Alla 5° giornata di Serie A. Fa già ridere così ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata

A in campo per il primo turno infrasettimanale, valevole per la quintadi campionato . Dopo i tre anticipi di ieri (Bologna - Genoa 2 - 2, Atalanta - Sassuolo 2 - 1 e Fiorentina - Inter ...Dopo le vittorie di Atalanta e Inter e il pareggio tra Bologna e Genoa, il programma della quintaprosegue spalmato tra oggi e domani. Ecco ove vedere i match in tv e in streaming. OGGI - Ore 18.30: Salernitana - VeronaACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato dal sito ufficiale della società biancoceleste, domenica 26 settembre all ...La squadra di Spalletti batte l'undici di Gotti e sale in solitaria in vetta alla classifica. Nel posticipo del Monday night della quarta giornata di Serie A il Napoli conquista i tre punti in ...