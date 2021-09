Sardegna nord-ovest, tutte le bellezze da vedere (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Sardegna non è solo mare e spiagge, ma molto molto di più. Con l’avvicinarsi dell’autunno, un’escursione nel nord-ovest dell’isola è davvero un’ottima idea, per visitare le numerose bellezze che questa zona dona a tutti i turisti. Ecco qualche consiglio su cosa vedere in questa straordinaria zona. Il mare della Sardegna, è risaputo, è un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lanon è solo mare e spiagge, ma molto molto di più. Con l’avvicinarsi dell’autunno, un’escursione neldell’isola è davvero un’ottima idea, per visitare le numeroseche questa zona dona a tutti i turisti. Ecco qualche consiglio su cosain questa straordinaria zona. Il mare della, è risaputo, è un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Sardegnalavoro : Cercasi Infermiere per comunità integrata anziani Nord Sardegna Info e candidature sul link -->… - RobertoGranai : @PaolettaPaly @guagnano_paolo Tra pochi minuti anche io vado a mangiare e vi dico che sta rimontando una alta press… - RobertoGranai : Attenzione sembra che da domani torni il caldo africano specie su Sardegna e al sud con temperature sui 35/36 gradi… - nonvedogioie : @rykyjeypynaz Ormai abbiano perso i contatti, lei sta facendo l'università al nord e io sono bloccato qua in Sardeg… - StradeAnas : Proseguono i processi di selezione per personale tecnico non dirigente nelle regioni Nord Ovest, Nord Est e Sardegn… -