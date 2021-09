(Di mercoledì 22 settembre 2021) GENOVA - "sta facendo un. Hanno la miglior difesa e sono la squadra che ha tirato di più in porta in questo avvio di campionato" . Il tecnico della, Roberto D'...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, D'Aversa: 'Napoli? Spalletti, grandissimo lavoro': Il tecnico: 'Sembrerebbe una squadra senza punti debo… - TMWSampdoria : Sampdoria - Napoli, D'Aversa: 'Sarà stimolante. Più concentrati e feroci' (Video) - Fantacalcio : Sampdoria-Napoli: la conferenza di D'Aversa e il punto su Thorsby - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Barile: 'Caputo è stato un gran colpo per la Sampdoria, ultime sulla probabile formazione di D'Aversa' ht… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Barile: 'Caputo è stato un gran colpo per la Sampdoria, ultime sulla probabile formazione di D'Aversa' ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Aversa

Il tecnico della, Roberto D', ha parlato così in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Napoli: "Vista così, sembrerebbe una squadra senza punti deboli ma sarà stimolante ...Commenta per primo Roberto D', allenatore della, presenta ai canali ufficiali del club blucerchiato la sfida con il Napoli: 'La vittoria in casa dell'Empoli? Importante perché ai ragazzi avevo chiesto di portare ...Partita delicatissima per la Samdpria, primo vera banco di prova per vedere a che punto è la crescita della squadra di D'Aversa.Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, presenta ai canali ufficiali del club blucerchiato la sfida con il Napoli: "La vittoria in casa dell'Empoli?