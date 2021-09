Roma, problemi alla Lazio per il derby: si ferma Zaccagni (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Roma affronterà questa domenica la Lazio nel derby capitolino e con molta probabilità sarà uno dei più accesi degli ultimi anni. La rivalità tra le due tifoserie si è riaccesa più forte che mai dopo che in città sono arrivati due allenatori del calibro di Mourinho e Sarri e il match sarà indicativo per far capire dove le squadre potranno effettivamente arrivare in campionato. I Biancocelesti tuttavia hanno già perso una pedina importante: si è fermato infatti Mattia Zaccagni per infortunio. Il giocatore classe ’95 ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileopsoas della coscia sinistra e ha già saltato l’allenamento di ieri a Formello: oltre allo scontro con la Roma salterà quindi anche la trasferta con il Torino di stasera. Il numero 20 laziale, acquistato in estate ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Laaffronterà questa domenica lanelcapitolino e con molta probabilità sarà uno dei più accesi degli ultimi anni. La rivalità tra le due tifoserie si è riaccesa più forte che mai dopo che in città sono arrivati due allenatori del calibro di Mourinho e Sarri e il match sarà indicativo per far capire dove le squadre potranno effettivamente arrivare in campionato. I Biancocelesti tuttavia hanno già perso una pedina importante: si èto infatti Mattiaper infortunio. Il giocatore classe ’95 ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileopsoas della coscia sinistra e ha già saltato l’allenamento di ieri a Formello: oltre allo scontro con lasalterà quindi anche la trasferta con il Torino di stasera. Il numero 20 laziale, acquistato in estate ...

Advertising

fabioalisei : Io non sono romano e non conosco bene i problemi di #Roma . Ma prima di oggi non avevo mai visto nessuno mettere co… - CarloCalenda : I ragazzi non leggono più, per me è il primo dei problemi. A Roma ci sono 40 biblioteche, di cui 2/3 sono in centro… - CarloCalenda : Visito i quartieri di Roma da 330 giorni, parlando con le associazioni e cercando di capirne i problemi specifici.… - EffeAle : RT @Gi71376847: Manca poco alle elezioni a Roma. Calenda non si è risparmiato: ha fatto squadra, progetti, visitato la città per leggerne… - ForTrading10 : RT @horusarcadia: Io vivo a Roma e alle prossime comunali sosterrò Gilberto TROMBETTA @Gitro77 perchè: si è sempre occupato dei problemi… -