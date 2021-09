Patuanelli: “Dalla Croazia domanda per la tutela del Prosek, faremo opposizione formale in Ue” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Nel mese si giugno la Commissione europea ha detto sì alla dicitura ‘Prosek’ avanzata Dalla Croazia. Abbiamo espresso la nostra contrarietà. L’eventuale autorizzazione al Prosek croato provocherebbe un pericoloso precedente all’italian sounding. A oggi però non è stata presa una decisione definitiva sulla registrazione. La Commissione ha dato consenso alla pubblicazione della domanda, ma l’iter sarà lungo. I nostri Dop e Docg sono da tutelare. faremo opposizione formale nei confronti della domanda croata e lo faremo in modo compatto”. A dirlo il ministro all’Agricoltura, Stefano Patuanelli, durante un’informativa sulla tutela della denominazione di origine controllata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Nel mese si giugno la Commissione europea ha detto sì alla dicitura ‘’ avanzata. Abbiamo espresso la nostra contrarietà. L’eventuale autorizzazione alcroato provocherebbe un pericoloso precedente all’italian sounding. A oggi però non è stata presa una decisione definitiva sulla registrazione. La Commissione ha dato consenso alla pubblicazione della, ma l’iter sarà lungo. I nostri Dop e Docg sono dare.nei confronti dellacroata e loin modo compatto”. A dirlo il ministro all’Agricoltura, Stefano, durante un’informativa sulladella denominazione di origine controllata ...

