Passione e creatività | l’impegno di Campari alla Mostra del Cinema di Venezia 2021

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Passione e e creatività, un dialogo sempre aperto con i giovani talenti che stanno mettendo le basi per il loro futuro e con gli artisti più affermati del Grande Schermo. Sono state queste le parole chiave dell’impegno di Campari alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, reso ancora più prezioso da una serie di iniziative che hanno premiato il talento più puro, frutto del genio e della versatilità di artisti impegnati a lasciare un segno nel mondo. Nella suggestiva cornice di Campari Boat – In Cinema – una spettacolare piattaforma galleggiante posizionata nel cuore della laguna veneziana – il brand, Main Sponsor della Mostra per il quarto anno consecutivo, si è, infatti, fatto promotore di un progetto pionieristico unico nel suo genere: si tratta di Campari Red Diaries 2021: Fellini Forward, ispirato agli ultimi periodi di Federico Fellini e capace, con l’ausilio di tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning, di esplorare il genio creativo del Maestro dando vita a uno short movie dal valore inestimabile, diretto dal grande Maximilian Niemann. Lo short movie racconta, con curiosità e dovizia di particolari, com’è nato e come si è evoluto il rapporto tra Fellini e il mondo del cinema, dalla prima scintilla alla realizzazione delle sue opere più celebri.