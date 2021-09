Maserati - La Grecale debutterà il 16 novembre

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Laha comunicato la data di presentazione della: l'appuntamento è per il 16a Milano. L'annuncio è arrivato attraverso sui canali social della Casa modenese, con un post accompagnato da un breve video che mostra un'esplosione di colori. Secondo il costruttore, questa immagine vuole richiamare la potenza di una nuova brezza: la nuova Sport utility, infatti, segue la tradizione del Tridente che consiste nel dare alle auto i nomi dei venti, iniziata con la Mistral del 1963 e proseguita poi con Ghibli, Bora, Merak e Khamsin, fino alla più recente Levante, la prima Suv del marchio. Ciò che sappiamo. Tra poco meno di due mesi, dunque, ogni dettaglio riguardo al nuovo modello a ruote alte dellasarà finalmente rivelato. Per il momento, grazie anche alle nostre innumerevoli foto spia, ...

Advertising

GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Maserati #Grecale, annunciata la presentazione: anteprima a Milano il 16 novembre - motorionline : #Maserati #Grecale, annunciata la presentazione: anteprima a Milano il 16 novembre - Ruote_in_Pista : Maserati annuncia la data: la Global Premiere di Grecale sarà il 16 novembre a Milano. #Maserati #maseratiGrecale… - F1inGenerale_ : Presentazione Maserati Grecale! Ecco la DATA UFFICIALE! #F1inGenerale - HDmotori : RT @HDmotori: Maserati Grecale, nuova immagine degli interni -

Ultime Notizie dalla rete : Maserati Grecale

F1inGenerale

, il Suv del Segmento D del Tridente realizzato sulla piattaforma Giorgio , sarà presentata il 16 novembre a Milano . La Casa modenese anticipa così quello che dovrebbe diventare il ...Finalmenteha annunciato la data esatta della presentazione dell'attesissimo nuovo. Sarà svelato il prossimo 16 novembre a Milano . Un'esplosione di colori anticipa la potenza di una nuova brezza.è un vento che trasforma ogni giorno in qualcosa di ...Maserati ha annunciato mercoledì che rivelerà il prossimo SUV Maserati Grecale il 16 novembre di quest’anno a Milano. La casa automobilistica afferma che, come le altre sue auto, anche il SUV Grecale ...Ci siamo. C'è la data per la presentazione della nuova Maserati Grecale, la quale verrà svelata durante un evento a Milano il prossimo 16 novembre. Con questa esplosione di colori Maserati fissa quind ...