Marchisio: «La Juve non ha costruito una squadra attorno a Ronaldo» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, sul momento attuale della formazione di Allegri Le dichiarazioni di Claudio Marchisio sul momento della Juventus alla presentazione della nuova stagione della sua L84. PARTENZA – «È un qualcosa di inaspettato sotto gli occhi di tutti, soprattutto loro. Sono curioso di vedere già da stasera se ci sarà qualche cambiamento. Risalta all’occhio soprattutto i gol subiti ma è un periodo che è così. E’ una partenza negativa frutto di una progettualità meno solida rispetto agli anni scorsi. Siamo solo all’inizio ma la frase di Allegri, sullo scontro diretto per la salvezza, mette giustamente pressione alla squadra in un momento delicato. Con l’inizio della Champions ci saranno così tanti impegni che fai in fretta a recuperare, ma dove la strada ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le parole di Claudio, ex centrocampista dellantus, sul momento attuale della formazione di Allegri Le dichiarazioni di Claudiosul momento dellantus alla presentazione della nuova stagione della sua L84. PARTENZA – «È un qualcosa di inaspettato sotto gli occhi di tutti, soprattutto loro. Sono curioso di vedere già da stasera se ci sarà qualche cambiamento. Risalta all’occhio soprattutto i gol subiti ma è un periodo che è così. E’ una partenza negativa frutto di una progettualità meno solida rispetto agli anni scorsi. Siamo solo all’inizio ma la frase di Allegri, sullo scontro diretto per la salvezza, mette giustamente pressione allain un momento delicato. Con l’inizio della Champions ci saranno così tanti impegni che fai in fretta a recuperare, ma dove la strada ...

Advertising

GoalItalia : Il pensiero di Marchisio sul momento della Juve 'Il problema non era Cristiano Ronaldo' ??? - JessPasqui : #rassegnastampa Juve, Marchisio: «Adesso bisogna portare le partite a casa. Servono punti, non il bel gioco»-… - eppep27 : RT @GoalItalia: Il pensiero di Marchisio sul momento della Juve 'Il problema non era Cristiano Ronaldo' ??? - MondoBN : EX JUVE, Marchisio: “Bello raccontare che c’è tanto settore - nickkwolff : RT @GoalItalia: Il pensiero di Marchisio sul momento della Juve 'Il problema non era Cristiano Ronaldo' ??? -