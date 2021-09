Juventus | ma è davvero colpa dei giovani?

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Lanon ha ancora ottenuto una vittoria in Serie A. Allegri sprona i, ma l’età media della squadra è tutt’altro che verde “Quando si gioca allail pallone ha un peso diverso, perché può decidere i campionati” – abbiamo sentito tante volte questa frase dalla bocca di Allegri. Sicuramente giusta, è innegabile, ma quei palloni pesano realmente solo per i? Attualmente la Vecchia Signora non sembra aver trovato la quadra, tranne i primi 45 minuti contro il Milan, ma non basta. Una serie di brutte prestazioni condite da errori, partendo da quelli di Szczesny, che di certo non è un giovane. Il miglior giocatore della passata stagione porta il nome di Federico Chiesa, classe 97, di sicuro meno maturo degli altri. E allora chi sono questi? Kean ha appena messo ...

Su Instagram: "Cosa facciamoper combattere il razzismo negli stadi? Non sono una 'vittima'. Sono Mike, in piedi, nero e ... e in occasione di- Milan, domenica, quando allo Stadium, ...Il Milan ha scelto la via della collaborazione, e si è messo in contatto con lache sta passando al vaglio le telecamere delloStadium per individuare i responsabili. Maignan però, ...Mike Maignan alza la voce e risponde ai vergognosi insulti razzisti andati in scena allo Juventus Stadium nei suoi confronti.Domenica scorsa durante Juventus - Milan all’Allianz Stadium la storia si è ripetuta, questa volta è toccato a Mike Maignan, il portiere rossonero arrivato quest’estate per sostituire Gianluigi Donnar ...