Juventus, incidente per Arthur: distrutta la Ferrari (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non è un buon momento per il centrocampista della Juventus Arthur. Il calciatore è arrivato in bianconero tramite uno scambio con il Barcellona con Pjanic, ma non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità anche a causa di continui problemi fisici. Allegri punta tantissimo sul brasiliano, si tratta di uno dei pochi in grado di cambiare passo e regalare dinamismo al centrocampo. Continua il momento negativo per Arthur, anche fuori dal campo. Il centrocampista della Juventus è stato vittima di un incidente mentre era alla guida della sua Ferrari. Solo un grande spavento per l'ex Barcellona che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche. L'auto si è invece distrutta, soprattutto nel lato anteriore destro.

