Eitan, il nonno del bimbo domani in tribunale a Tel Aviv: faccia a faccia con la zia a cui lo ha rapito (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ha lasciato l’Italia in fretta e furia, portando con sé il piccolo Eitan, suo nipote. E domani Shmuel Peleg, il nonno del piccolo sarà domani in aula nel giorno della prima udienza del processo che si apre a Tel Aviv dopo l’istanza presentata dalla zia paterna per il ritorno in Italia del bambino. L’unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone. E adesso anche protagonista, suo malgrado, di una drammatica appendice legata alla tragedia della funivia. Un dramma nel dramma esploso in seno alla famiglia di Eitan, arrivata allo scontro e alla vertenza giudiziaria per la custodia del piccolo. Che un tribunale dei minori italiano ha affidato alla zia. E che il nonno ha portato arbitrariamente in Israele. Rapimento Eitan, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ha lasciato l’Italia in fretta e furia, portando con sé il piccolo, suo nipote. EShmuel Peleg, ildel piccolo saràin aula nel giorno della prima udienza del processo che si apre a Teldopo l’istanza presentata dalla zia paterna per il ritorno in Italia del bambino. L’unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone. E adesso anche protagonista, suo malgrado, di una drammatica appendice legata alla tragedia della funivia. Un dramma nel dramma esploso in seno alla famiglia di, arrivata allo scontro e alla vertenza giudiziaria per la custodia del piccolo. Che undei minori italiano ha affidato alla zia. E che ilha portato arbitrariamente in Israele. Rapimento, ...

Advertising

lifestyleblogit : Eitan Biran, prima udienza a Tel Aviv: famiglia nonno ottimista - - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: E' stata una 'scelta' di Etty, nonna materna di Eitan, quella di non vederlo 'fino al 29 giugno, 40 giorni dopo il disast… - Adnkronos : #Eitan Biran, domani prima udienza in #Israele: famiglia nonno ottimista. - italiaserait : Eitan Biran, prima udienza a Tel Aviv: famiglia nonno ottimista - fisco24_info : Eitan Biran, prima udienza a Tel Aviv: famiglia nonno ottimista: Shmuel Peleg sarà domani in aula. Il portavoce: 'A… -