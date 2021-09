Drive My Car | in un mondo ideale questo film avrebbe vinto la Palma d’oro a Cannes 2021

(Di mercoledì 22 settembre 2021) In un– e con una giuria diversa – ladel 74° Festival disarebbe andata a unsulla carta “impenetrabile” (giapponese di 3 ore..) ma sul grande schermo indimenticabile.My Car di Hamaguchi Ryusuke rasenta il capolavoro per come è stato scritto, diretto e interpretato. Vero è che si origina da un’eccellenza autoriale come Murakami Haruki, dal cui omonimo racconto del 2014 (raccolta Uomini senza donne) ma da quel testo mirabile è sgorgato un prodigio audiovisivo, in altre parole, una di quelle opere che non ti aspetti, specie a fronte di altri cineasti più acclamati che quest’anno hanno concorso sulla Croisette. PurtroppoMy Car si è dovuto “accontentare” del premio per la sceneggiatura e del FIPRESCI. Al ...

Marco Giusti per Dagospia tre sotto il lenzuolo 11 Non potete lamentarvi. Arrivano i film, stasera a Roma, c'è l'anteprima di 'Drive My Car' al 4 Fontane alla presenza del regista Ryusuke Murakami, al Sala Troisi ...*Ovviamente ho lasciato fuori i pluri - osannati a Cannes/Venezia: Dune, Spencer, Titane, Drive My Car, Power Of the Dog, Last Night in Soho e Madres Paralelas . The Eyes of Tammy Faye di Michael ...La recensione di Drive my car, il film di Ryusuke Hamaguchi ispirato a Murakami, in sala dal 23 settembre con Tucker Film.