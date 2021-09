Di Maio “Italia capofila per aiutare donne afghane” (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le notizie che arrivano dall’Afghanistan sui provvedimenti dei talebani nei confronti delle donne ci preoccupano parecchio. Proprio su questo tema oggi a New York ho presieduto un evento organizzato dall’Italia. Dobbiamo salvaguardare i risultati raggiunti negli ultimi 20 anni, per questo ci siamo posti tre obiettivi: inserire in tutti gli interventi umanitari una quota di azioni e risorse che sia rivolta a specifici programmi per la protezione dei diritti delle donne e delle ragazze afghane; promuovere un meccanismo internazionale per monitorare la situazione dei diritti umani e far valere le responsabilità per le violazioni e gli abusi in Afghanistan; sostenere i difensori dei diritti umani, le attiviste e le giornaliste che operano sia in Afghanistan che fuori dal Paese”. Così il ministro degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le notizie che arrivano dall’Afghanistan sui provvedimenti dei talebani nei confronti delleci preoccupano parecchio. Proprio su questo tema oggi a New York ho presieduto un evento organizzato dall’. Dobbiamo salvaguardare i risultati raggiunti negli ultimi 20 anni, per questo ci siamo posti tre obiettivi: inserire in tutti gli interventi umanitari una quota di azioni e risorse che sia rivolta a specifici programmi per la protezione dei diritti dellee delle ragazze; promuovere un meccanismo internazionale per monitorare la situazione dei diritti umani e far valere le responsabilità per le violazioni e gli abusi in Afghanistan; sostenere i difensori dei diritti umani, le attiviste e le giornaliste che operano sia in Afghanistan che fuori dal Paese”. Così il ministro degli ...

