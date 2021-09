Covid | Serracchiani | ' green pass strumento di libertà | avanti con rigore e gradualità'

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Ilè loper continuare ad aprire e non tornare più a chiudere". Lo ha detto Deboraa Rainews24. "Siamo assolutamente convinti che il piano vaccinale sia la forma migliore per uscire dalla pandemia che, non va dimenticato, è ancora in corso e quindi non si può abbassare la guardia. Occorre andarecon la linea dele dellache abbiamo scelto sin dall'inizio, rispettando le regole che ci siamo dati", ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera.

... Debora Serracchiani, e dal capogruppo di FdI, Francesco Lollobrigida. Nella campagna elettorale per le comunali di Trieste irrompe la protesta contro le norme anti Covid. Ieri sera circa 5 mila ...
Roma, 22 set "Il Green pass è lo strumento per continuare ad aprire e non tornare più a chiudere". Lo ha detto Debora Serracchiani a Rainews24. "Siamo assolutamente convinti che il piano vaccinale sia la forma migliore per uscire dalla pandemia che, non va dimenticato, è ancora in corso e quindi non si può abbassare la guardia. Occorre andare avanti con la linea del rigore e della gradualità che abbiamo scelto sin dall'inizio, rispettando le regole che ci siamo dati"