Compleanno Thiago Silva | gli auguri del Milan sui social

(Di mercoledì 22 settembre 2021), ex giocatore del, ora in forza al Chelsea, compie nella giornata di oggi 37 anni. Glidel club rossonero

Advertising

maruo_maruo_2 : RT @UEFAcom_it: ?? Buon compleanno, Thiago Silva! #UCL - lockon_cc07 : RT @UEFAcom_it: ?? Buon compleanno, Thiago Silva! #UCL - milansette : Ex Milan, Thiago Silva festeggia oggi il compleanno: il brasiliano compie 37 anni #acmilan #rossoneri - FedericaTorti : Una candelina sulla Torti! @gazzettadellosport oggi festeggia Thiago Silva @tsilva3 … gustati la puntata… - sportli26181512 : Il Milan, la musica, gli allenamenti e… l’amore. Buon compleanno, Thiago Silva: Il Milan, la musica, gli allenament… -

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno Thiago

Pianeta Milan

...parlando di un "clima soporifero" al quale aveva contribuito in maniera rilevante " il... Bella forza, con Azpilicueta,Silva e Rudiger. Vuoi mettere, caro Tuchel, salvare la Reggina ...... il City, e nel suo centrocampo c'era un otto azzurro,Motta. Ibra ci riprova contro il ... con un gol ad Anfield festeggerebbe con diciotto giorni d'anticipo il suo quarantesimo. ...Thiago Silva, difensore centrale del Chelsea ed ex Milan, compie oggi 37 anni. Considerato da molti uno dei più forti difensori centrali degli ultimi anni, il brasiliano ha vestito la ...Dagli inizi in Brasile alla vittoria contro la malattia, dagli anni al Milan alla Champions League. Tutto sul difensore del Chelsea Thiago Silva, che oggi compie 37 anni ...