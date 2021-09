Ciclismo | Mondiali Fiandre 2021 | la giovane Gschwentner in ospedale dopo scontro con autobus

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Dramma sfiorato aidi. A Leuven, una delle città che ospitano la rassegna iridata di, la giovanissima ciclista junior austriaca, Leila Gschwenter, a 17 anni è finita inessere stata investita da undi linea mentre testava il percorso nel circuito di sabato, giorno della sua gara. La ciclista ha riportato delle lesioni a una spalla. E’ il secondo incidente in Belgio in pochi giornila morte dell’ex ciclista danese Chris Anker Sorensen, che era sul posto come commentatore televisivo. SportFace.

Brutto incidente a margine dei Mondiali 2021 di ciclismo, in corso di svolgimento nelle Fiandre. Le ragazze della Nazionale Austriaca Juniores, impegnate in una sessione di allenamento a Lovanio, sono finite contro un autobus della ... (ANSA) – ROMA, 22 SET – L'Italia è bronzo nella staffetta mista in linea ai Mondiali di ciclismo che sono in corso sulle strade delle Fiandre, in Belgio. Il sestetto azzurro composto da ... Dramma sfiorato ai Mondiali di Fiandre 2021. A Leuven, una delle città che ospitano la rassegna iridata di ciclismo, la giovanissima ciclista junior austriaca, Leila Gschwenter, a 17 anni è finita in ...