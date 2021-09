Bufale | campagne online e presunte terapie | cos’è il Movimento 3V | partito politico di riferimento dei No Vax

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella giornata del 21 settembre 2021 il candidato sindaco di Trieste Ugo Rossi è stato arrestato per oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate, ferendo due militari dell’Arma dei Carabinieri. Rossi rappresenta il3V (Vaccini Vogliamo Verità), unnato nel gennaio 2019 con un obiettivo ben preciso: abolire l’obbligatorietà dei vaccini pediatrici. Nel corso della pandemia è stato particolarmente attivo a fornire le proprie opinioni sulla Covid-19 e sui vaccini, oltre ad essere stato citato a seguito dell’attentato molotov al centro vaccinale di Brescia da parte di persone che condividevano la loro propaganda. Come dichiarato in un comunicato della Presidente del3V, rifiutano di farsi chiamare No Vax. Il miglior risultato ottenuto dal...