Vaccini, Vaia (Spallanzani): "Troppo presto per bambini 5 - 11 anni" (Di martedì 21 settembre 2021) 'E' ancora Troppo presto per vaccinare contro il Covid i bambini dai 5 agli 11 anni. Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per immunizzare questa popolazione così sensibile'. Lo ...

