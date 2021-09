Salernitana-Verona, la partita giusta per Ribery (Di martedì 21 settembre 2021) Salernitana–Verona sarà un match importante non solo in ottica salvezza ma anche perché sarà il primo di un ciclo che vedrà i Granata occupati in sei scontri diretti prima del derby campano col Napoli del 31 ottobre. È la seconda partita in tre giorni per Fabrizio Castori, che dopo quella con l’Atalanta ha ritrovato alcune certezze perse nelle precedenti giornate: il tecnico sta pensando alla formazione da schierare in campo, ben consapevole che contro gli Scaligeri è obbligatorio fare punti. Di sicuro giocherà almeno un tempo Franck Ribéry. Il campione francese è già al centro del progetto tecnico del club: a volte po’ trequartista, altre regista, il suo apporto sarà fondamentale per dare qualità e opzioni alla squadra. L’ex giocatore di Bayern e Fiorentina poi avrà un motivo in più per vincere la gara: l’Hellas infatti è la squadra ... Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021)sarà un match importante non solo in ottica salvezza ma anche perché sarà il primo di un ciclo che vedrà i Granata occupati in sei scontri diretti prima del derby campano col Napoli del 31 ottobre. È la secondain tre giorni per Fabrizio Castori, che dopo quella con l’Atalanta ha ritrovato alcune certezze perse nelle precedenti giornate: il tecnico sta pensando alla formazione da schierare in campo, ben consapevole che contro gli Scaligeri è obbligatorio fare punti. Di sicuro giocherà almeno un tempo Franck Ribéry. Il campione francese è già al centro del progetto tecnico del club: a volte po’ trequartista, altre regista, il suo apporto sarà fondamentale per dare qualità e opzioni alla squadra. L’ex giocatore di Bayern e Fiorentina poi avrà un motivo in più per vincere la gara: l’Hellas infatti è la squadra ...

