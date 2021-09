Pomeriggio 5, gli autori interrompono Barbara D'Urso: la notizia che sconvolge tutto lo studio (Di martedì 21 settembre 2021) Barbara d'Urso sconvolta. Accade durante la puntata del 21 settembre di Pomeriggio 5. Qui la conduttrice, impegnata in un'intervista, viene interrotta per un aggiornamento. La notizia è quella di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l'accusa di traffico di droga e appropriazione indebita. A quel punto la d'Urso non può fare altro che dare la parola alla sua inviata Giorgia Scaccia che spiega: "Ci sarebbe un nuovo capo d'accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il prete sarebbe sieropositivo e avrebbe taciuto la sua condizione ai partecipanti ai festini. Il compagno di don Francesco non è indagato su questa vicenda, ma parte offesa. Ai festini avrebbero partecipato regolarmente 20-30 persone. Secondo gli investigatori, due sarebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021)d'sconvolta. Accade durante la puntata del 21 settembre di5. Qui la conduttrice, impegnata in un'intervista, viene interrotta per un aggiornamento. Laè quella di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l'accusa di traffico di droga e appropriazione indebita. A quel punto la d'non può fare altro che dare la parola alla sua inviata Giorgia Scaccia che spiega: "Ci sarebbe un nuovo capo d'accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il prete sarebbe sieropositivo e avrebbe taciuto la sua condizione ai partecipanti ai festini. Il compagno di don Francesco non è indagato su questa vicenda, ma parte offesa. Ai festini avrebbero partecipato regolarmente 20-30 persone. Secondo gli investigatori, due sarebbero ...

