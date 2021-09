Pensioni 2021, ultime super Ape sociale: ‘i lavori non sono tutti uguali’, l’editoriale (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo il bellissimo risultato ottenuto sabato scorso dai gruppi facebook uniti in alcune importanti città italiane che hanno tenuto alta l’attenzione sulla necessità ed urgenza di intervenire immediatamente sullo scenario previdenziale per portare l’accesso al pensionamento a 41 anni di contribuzione per tutti oppure con 62 anni di età, ci sono state le affermazioni del Ministro Orlando che, finalmente, ha dichiarato che nei prossimi giorni incontrerà il titolare del MEF Franco per verificare quanti fondi ci sono a disposizione per affrontare in concreto il discorso sulle Pensioni affermando, altresì, che in futuro per l’accesso al pensionamento bisognerà tenere conto sia del tipo di mansioni svolte, alcune più usuranti di altre sia della discriminazione di genere. Queste affermazioni ci portano direttamente ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo il bellissimo risultato ottenuto sabato scorso dai gruppi facebook uniti in alcune importanti città italiane che hanno tenuto alta l’attenzione sulla necessità ed urgenza di intervenire immediatamente sullo scenario previdenziale per portare l’accesso al pensionamento a 41 anni di contribuzione peroppure con 62 anni di età, cistate le affermazioni del Ministro Orlando che, finalmente, ha dichiarato che nei prossimi giorni incontrerà il titolare del MEF Franco per verificare quanti fondi cia disposizione per affrontare in concreto il discorso sulleaffermando, altresì, che in futuro per l’accesso al pensionamento bisognerà tenere conto sia del tipo di mansioni svolte, alcune più usuranti di altre sia della discriminazione di genere. Queste affermazioni ci portano direttamente ...

