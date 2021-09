LIVE Ciclismo femminile, cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: van der Meiden in testa davanti a Leech per un secondo (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Per ora nessuna si è più avvicinata ai tempi di van der Meiden e Leech. 11.40 L’ultima a partire sarà Ivanchenko alle 11.52. 11.35 Tra meno di dieci minuti partirà Francesca Barale. 11.30 Van der Meiden è andata forte anche nella seconda parte e sigla il miglior tempo provvisorio battendo quello di Leech di un secondo. 11.25 Leech batte il miglior tempo al traguardo di Ebras di 1’17”. 11.20 La neerlandese Anna van der Meiden batte il tempo di Leech di 8? all’intermedio. 11.15 Cipressi perde più di un minuto da Leech dopo i primi dieci chilometri. 11.10 La britannica Madelaine Leech batte il miglior tempo di Ebras, al primo intermedio, di ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 Per ora nessuna si è più avvicinata ai tempi di van der. 11.40 L’ultima a partire sarà Ivanchenko alle 11.52. 11.35 Tra meno di dieci minuti partirà Francesca Barale. 11.30 Van derè andata forte anche nella seconda parte e sigla il miglior tempo provvisorio battendo quello didi un. 11.25batte il miglior tempo al traguardo di Ebras di 1’17”. 11.20 La neerlandese Anna van derbatte il tempo didi 8? all’intermedio. 11.15 Cipressi perde più di un minuto dadopo i primi dieci chilometri. 11.10 La britannica Madelainebatte il miglior tempo di Ebras, al primo intermedio, di ...

