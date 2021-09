Le Iene: sui social i volti in chiaro scuro delle nuove conduttrici dello show (Di martedì 21 settembre 2021) , in onda dal 5 ottobre in prima serata su Italia1 Martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia1, riparte la nuova stagione de Le Iene, giunta alla 25° edizione. Molte le novità dello show, una su tutte la conduzione femminile che quest’anno si moltiplica. Da sempre infatti la trasmissione ha scelto di farsi guidare da donne: cominciando con Simona Ventura e terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari, per citarne alcune. Leggi anche –> al centro di fuori dal coro green pass tra contraddizioni e difficolta nellapplicazione In questa stagione si alterneranno, a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, alcune grandi donne che “sanno il fatto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 settembre 2021) , in onda dal 5 ottobre in prima serata su Italia1 Martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia1, riparte la nuova stagione de Le, giunta alla 25° edizione. Molte le novità, una su tutte la conduzione femminile che quest’anno si moltiplica. Da sempre infatti la trasmissione ha scelto di farsi guidare da donne: cominciando con Simona Ventura e terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari, per citarne alcune. Leggi anche –> al centro di fuori dal coro green pass tra contraddizioni e difficolta nellapplicazione In questa stagione si alterneranno, a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, alcune grandi donne che “sanno il fatto ...

