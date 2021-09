“Gocce d’Acqua”: prorogata l’esposizione della mostra a Sorrento fino al 26 settembre (Di martedì 21 settembre 2021) Presso Villa Fiorentino sarà possibile ammirare le 207 opere dedicate alla valorizzazione del patrimonio idrico della nostra regione. prorogata fino a domenica 26 settembre l’esposizione dell’installazione artistica “Gocce d’Acqua” presso Villa Fiorentino a Sorrento. Il positivo riscontro da parte del pubblico e la grande affluenza verificatasi al vernissage, hanno spinto gli organizzatori e la Fondazione Sorrento, che ha ospitato l’iniziativa, a prolungare il periodo utile a visitare la collettiva d’arte promossa dall’ Associazione Terre di Campania e realizzata da Giuseppe Ottaiano, creativo titolare della storica Agenzia di Comunicazione SEMA. Oltre 207 le opere esposte, realizzate da oltre 55 artisti e di 100 ... Leggi su cityroma (Di martedì 21 settembre 2021) Presso Villa Fiorentino sarà possibile ammirare le 207 opere dedicate alla valorizzazione del patrimonio idriconostra regione.a domenica 26dell’installazione artistica “” presso Villa Fiorentino a. Il positivo riscontro da parte del pubblico e la grande affluenza verificatasi al vernissage, hanno spinto gli organizzatori e la Fondazione, che ha ospitato l’iniziativa, a prolungare il periodo utile a visitare la collettiva d’arte promossa dall’ Associazione Terre di Campania e realizzata da Giuseppe Ottaiano, creativo titolarestorica Agenzia di Comunicazione SEMA. Oltre 207 le opere esposte, realizzate da oltre 55 artisti e di 100 ...

