Far Cry 6 e Hamilton, l’orologio Khaki Field Titanium Automatic nel gioco Ubisoft – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 21 settembre 2021) Ubisoft ha siglato una collaborazione con Hamilton per portare in Far Cry 6 l’orologio Khaki Field Titanium Automatic, acquistabile anche nella vita reale.. Far Cry 6 vanterà un’inedita collaborazione con Hamilton, che ha disegnato un orologio in edizione limitata, il Khaki Field Titanium Automatic, per farlo indossare al protagonista del gioco ma anche a chi il gioco lo acquisterà nella vita reale. A poche ore dal live trailer con Giancarlo Esposito, Far Cry 6 continua dunque a portare avanti la propria comunicazione promozionale in vista dell’uscita su PC e console, fissata al 7 ottobre: un appuntamento che i fan della … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di martedì 21 settembre 2021)ha siglato una collaborazione conper portare in Far Cry 6, acquistabile anche nella vita reale.. Far Cry 6 vanterà un’inedita collaborazione con, che ha disegnato un orologio in edizione limitata, il, per farlo indossare al protagonista delma anche a chi illo acquisterà nella vita reale. A poche ore dal live trailer con Giancarlo Esposito, Far Cry 6 continua dunque a portare avanti la propria comunicazione promozionale in vista dell’uscita su PC e, fissata al 7 ottobre: un appuntamento che i fan della … Notizie ...

Advertising

hwupgrade : Al debutto, la versione migliore di #FarCry6 sarà quella PC: supportati il #raytracing e #AMD FidelityFX Super Reso… - zazoomblog : Far Cry Beyond è il board game di prossima uscita ispirato alluniverso di Far Cry - #Beyond #board #prossima… - Nextplayer_it : Ubisoft e Hamilton svelano ulteriori dettagli sulla loro partnership per Far Cry 6 - Miki_2313 : RT @Eurogamer_it: #FarCryBeyond è il board game ispirato all'universo di #FarCry. - Miki_2313 : RT @Multiplayerit: Far Cry 6 e Hamilton, l'orologio Khaki Field Titanium Automatic nel gioco Ubisoft -