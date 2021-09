Aumenta l’offerta immobiliare di bilocali, trilocali e 4 locali (Di martedì 21 settembre 2021) MILANO – Nelle grandi città italiane l’analisi dell’offerta, realizzata dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa a luglio 2021, evidenzia che la tipologia più presente è il trilocale, con il 33,7%, a seguire il quattro locali con il 24,4% e i bilocali con il 23,9%. In aumento, rispetto a gennaio 2021, le percentuali di bilocali, trilocali e quattro locali sul mercato, mentre è in calo la percentuale di offerta dei cinque locali molto probabilmente perché i tagli più grandi sono ora più desiderati e chi possiede una casa di ampia metratura decide di non venderla. La crescita della concentrazione di bilocali sul mercato è sicuramente un effetto legato alla pandemia in quanto è diminuita la ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 settembre 2021) MILANO – Nelle grandi città italiane l’analisi del, realizzata dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa a luglio 2021, evidenzia che la tipologia più presente è il trilocale, con il 33,7%, a seguire il quattrocon il 24,4% e icon il 23,9%. In aumento, rispetto a gennaio 2021, le percentuali die quattrosul mercato, mentre è in calo la percentuale di offerta dei cinquemolto probabilmente perché i tagli più grandi sono ora più desiderati e chi possiede una casa di ampia metratura decide di non venderla. La crescita della concentrazione disul mercato è sicuramente un effetto legato alla pandemia in quanto è diminuita la ...

