Allegri furioso dopo Juve-Milan | «Porca t…a! E questi vogliono giocare nella Juve!»

(Di martedì 21 settembre 2021) Ieri ne aveva parlato il Corriere Torino, oggi il Corriere dello Sport aggiunge altri dettagli per descrivere il clima di tensione che si avvertentus, con una lite tra Szczesny e Rabiot e la furia dinello spogliatoio,il pareggio con il. Il quotidiano sportivo racconta di un “durissimo sfogo” del tecnico nei confronti della squadra, in particolare dei giovani. “Una furia,era una furia. Subitoil triplice fischio ha preso la via degli spogliatoi, facendosi pizzicare dagli smartphone dei tifosi presenti mentre urlava: «State a giocà!» o «Egiocà...

Il video che spopola sui social network cattura il fuorionda di Massimilianomentre rientra nel tunnel dopo la partita con il Milan: "Porca tr... E poi vogliono giocare ...per consegne ...Per la squadra diè senza dubbio un'occasione persa per tornare a scalare qualche posizione in classifica e accorciare dalle big davanti dopo aver già creato una distanza preoccupante. La ...Massimiliano Allegri al termine della partita con il Milan era furioso, avrebbe detto: "E poi vogliono giocare nella Juventus". Non sappiamo a chi fosse rivolta questa ...La prima pagina del noto quotidiano piemontese si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo.