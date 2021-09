Wanderer per PlayStation VR rinviato a fine 2021, nuovo video gameplay – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 20 settembre 2021) Wanderer, la nuova avventura per PS4 su PlayStation VR, è stato rinviato all’ultimo trimestre del 2021 e si mostra in un nuovo video gameplay.. Wanderer, il gioco per PlayStation VR di Oddboy e M-Theory, è stato rimandato all’ultimo trimestre del 2021, com’era facilmente intuibile, visto che ci troviamo ormai quasi alla fine di settembre e il titolo continuava ad avere un vago “terzo trimestre” come data di uscita. Il problema, anche in questo caso, è la riorganizzazione del lavoro occorsa a causa delle restrizioni date dal Covid-19, cosa che ha influito pesantemente sui tempi dello sviluppo e ha fatto saltare … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 20 settembre 2021), la nuova avventura per PS4 suVR, è statoall’ultimo trimestre dele si mostra in un.., il gioco perVR di Oddboy e M-Theory, è stato rimandato all’ultimo trimestre del, com’era facilmente intuibile, visto che ci troviamo ormai quasi alladi settembre e il titolo continuava ad avere un vago “terzo trimestre” come data di uscita. Il problema, anche in questo caso, è la riorganizzazione del lavoro occorsa a causa delle restrizioni date dal Covid-19, cosa che ha influito pesantemente sui tempi dello sviluppo e ha fatto saltare … Notizie giochi5Read More L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Wanderer per Wanderer: nuovi annunci e gameplay Dopo mesi di silenzio Oddboy e M - Theory si fanno vivi con importanti novità su Wanderer. Il gioco annunciato per il Q3 2021 ha subito qualche intoppo, ed è stato spostato a fine 2021, ecco le loro dichiarazioni a riguardo A quanto pare, però, ci sono anche buone notizie. ...

