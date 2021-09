Udinese-Napoli: dove vederla in tv, canale e diretta streaming (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Napoli gioca in trasferta con l’Udinese, partita d’alta classifica con gli azzurri che vincendo possono andare primi in classifica. Udinese-Napoli è la partita valida per la 4a giornata di Serie A e si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Dacia Arena di Udine. Udinese-Napoli: dove sarà trasmessa La sfida tra Udinese e Napoli sarà trasmessa in diretta da Dazn ed in co-esclusiva da Sky. La gara verrà trasmessa sul canale tv Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 del satellite) Sky Sport 4k (numero 213 del satellite). Udinese-Napoli sarà visibile in streaming grazie all’applicazione di Dazn, Sky Go e Now Tv. Per ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 settembre 2021) Ilgioca in trasferta con l’, partita d’alta classifica con gli azzurri che vincendo possono andare primi in classifica.è la partita valida per la 4a giornata di Serie A e si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Dacia Arena di Udine.sarà trasmessa La sfida trasarà trasmessa inda Dazn ed in co-esclusiva da Sky. La gara verrà trasmessa sultv Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (251 del satellite) Sky Sport 4k (numero 213 del satellite).sarà visibile ingrazie all’applicazione di Dazn, Sky Go e Now Tv. Per ...

