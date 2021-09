Spalletti: «Non conta il primo posto ma il calcio che gioca la squadra. Koulibaly è il nostro comandante» (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo la schiacciante vittoria sull’Udinese alla Dacia Arena, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa. Come ci si sente da primi in classifica? “La posizione cambia poco, conta il calcio che gioca la squadra perché alla lunga altrimenti diventa difficile fare certi discorsi. Quello che ha fatto vedere stasera la squadra è un buon segnale. Se riusciremo a dargli seguito si potranno fare discorsi differenti”. Non era facile con la pressione di un primo posto da poter raggiungere. “Il pallone, come la vita, ogni tanto ti dà delle occasioni e se riesci a sfruttarle hai dei vantaggi. Abbiamo un amore da parte della città che ci sentiamo assediati e che ci rafforza, vivere in questo contesto ci aiuta. Così si possono fare dei ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo la schiacciante vittoria sull’Udinese alla Dacia Arena, il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa. Come ci si sente da primi in classifica? “La posizione cambia poco,ilchelaperché alla lunga altrimenti diventa difficile fare certi discorsi. Quello che ha fatto vedere stasera laè un buon segnale. Se riusciremo a dargli seguito si potranno fare discorsi differenti”. Non era facile con la pressione di unda poter raggiungere. “Il pallone, come la vita, ogni tanto ti dà delle occasioni e se riesci a sfruttarle hai dei vantaggi. Abbiamo un amore da parte della città che ci sentiamo assediati e che ci rafforza, vivere in questo contesto ci aiuta. Così si possono fare dei ...

Advertising

caterinabalivo : Si vola in vetta! Che bel Napoli, complimenti a Spalletti! Grandissimo Koulibaly, sempre piu' leader di questa squa… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo voglia di fare bene. Queste sono partite di alto livello, non vogliamo trascurare nulla” #UEL… - serieAnews_com : ?? Luciano #Spalletti si gode la vittoria che porta il suo #Napoli in testa alla classifica di #SerieA e dichiara di… - FijEma : Godetevi ogni istante di questa stagione perché forse non lo sapete ancora, ma state vivendo la storia !… - napolista : In conferenza stampa: «Quello che ha fatto vedere stasera la squadra è un buon segnale. Se riusciremo a dargli segu… -