RuPaul entra nella storia americana grazie all’ultimo premio vinto

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 settembre 2021)toEmmy Awards che ha, diventando così l’artista afroamericano ad averpiù Emmy di sempre: 11 in totale! Giunto alla sua 73esima edizione, gli Emmy Awards hanno infatti incoronato’s Drag Race come miglior reality show della stagione,per il quarto anno consecutivo.ha poianche (per la sesta volta consecutiva) il Creative Emmy come miglior conduttore di un reality. All’eventosi è presentato con Michelle Visage e le due finaliste della tredicesima edizione, Symone e Gottmik. “mille all’Accademia e a tutte ...