Raffaella Fico: “Non ho amato nessuno come Balotelli. Oggi è come un fratello” (Di martedì 21 settembre 2021) La show-girl, al GF Vip, ha parlato della relazione che l'ha legata, a 21 anni, all'attaccante. Dalla loro relazione è nata una bimba che inizialmente Mario non voleva Leggi su golssip (Di martedì 21 settembre 2021) La show-girl, al GF Vip, ha parlato della relazione che l'ha legata, a 21 anni, all'attaccante. Dalla loro relazione è nata una bimba che inizialmente Mario non voleva

Advertising

ghvoststories : RT @0_Enomis__: Raffaella Fico troppo simile ad Elisabetta Gregoraci. Ritenute snob, superficiali, false e antipatiche ma WHAT AFFUCK CHE… - fede_elefante : RT @pazzeska6: raffaella fico disgustata #gfvip - Raffaella_fico_ : Sono ufficialmente fan anche di soleil MITICA. #gfvip #soleil - darveyfeels_ : RT @0_Enomis__: Raffaella Fico troppo simile ad Elisabetta Gregoraci. Ritenute snob, superficiali, false e antipatiche ma WHAT AFFUCK CHE… - Giorgia90504843 : RT @0_Enomis__: Raffaella Fico troppo simile ad Elisabetta Gregoraci. Ritenute snob, superficiali, false e antipatiche ma WHAT AFFUCK CHE… -