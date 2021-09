Navone a Pittulongu | Le spiagge vanno salvaguardate Faremo dei contratti di quartiere

Advertising

zazoomblog : Il candidato sindaco Augusto Navone incontra i cittadini a Pittulongu - #candidato #sindaco #Augusto #Navone -

Ultime Notizie dalla rete : Navone Pittulongu

Gallura Oggi

L'incontro di. L'ecosostenibilità è uno dei cavalli di battaglia che il candidato sindaco di Olbia Augustosta portando in campagna elettorale e sarà un tema importante per rilanciare il ...... oggi, venerdì 17 settembre, alle ore 19 davanti alla chiesa di Santa Maria del Mare in via Mar Egeo a, si terrà l'incontro con i cittadini., come si legge nella nota dell'ufficio ...Olbia. E' stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Olbia l'elenco degli ammessi e degli esclusi al soggiorno termale dedicato agli anziani. In ...Due appuntamenti elettorali per la Grande coalizione di Augusto Navone. Oggi il candidato sindaco sarà a Pittulongu, alle 19, piazzale della chiesa di Santa Maria del mare. Sabato, alle 11, al Cinema.