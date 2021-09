Mattarella agli studenti: “Con i vaccini non deve più accadere la chiusura delle scuole. Importante adesione dei giovani alla campagna” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Grazie alle vaccinazioni la chiusura delle scuole non deve più accadere”. Sergio Mattarella, intervenendo per la cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico a Pizzo Calabro, ha parlato dell’importanza della campagna vaccinale per permettere il ritorno in presenza degli studenti. “L’abbandono e il disimpegno dei ragazzi è stato contenuto dagli insegnati con la generosa collaborazione dei compagni di classe. L’espressione di questa solidarietà costituisce un patrimonio prezioso”, ha detto. E ha quindi ricordato che c’è stata una “Importante adesione dei giovani alla campagna vaccinale, non di rado in famiglia sono stati proprio i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) “Grazie alle vaccinazioni lanonpiù”. Sergio, intervenendo per la cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico a Pizzo Calabro, ha parlato dell’importanza dellavaccinale per permettere il ritorno in presenza degli. “L’abbandono e il disimpegno dei ragazzi è stato contenuto dinsegnati con la generosa collaborazione dei compagni di classe. L’espressione di questa solidarietà costituisce un patrimonio prezioso”, ha detto. E ha quindi ricordato che c’è stata una “deivaccinale, non di rado in famiglia sono stati proprio i ...

