La Fifa apre un tavolo per la riforma dei calendari (Di lunedì 20 settembre 2021) La Fifa ha dato inizio a una nuova fase di consultazione sul calendario internazionale del calcio, per attuare riforme tra il 2023 e del 2024. “C’è un ampio consenso all’interno del gioco sul fatto che il calendario internazionale debba essere riformato e migliorato” afferma la federazione internazionale in un comunicato. Il progetto di riforma del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) Laha dato inizio a una nuova fase di consultazione sulo internazionale del calcio, per attuare riforme tra il 2023 e del 2024. “C’è un ampio consenso all’interno del gioco sul fatto che ilo internazionale debba essereto e migliorato” afferma la federazione internazionale in un comunicato. Il progetto didel L'articolo

Advertising

ParmeshSriv : RT @CalcioFinanza: La FIFA apre un tavolo per la riforma dei calendari: «C’è un ampio consenso sul fatto che il calendario internazionale d… - CalcioFinanza : La FIFA apre un tavolo per la riforma dei calendari: «C’è un ampio consenso sul fatto che il calendario internazion… - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Fifa apre un tavolo per la riforma dei calendari: La FIFA ha dato inizio a una nuova fase d… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: La #FIFA apre un tavolo di lavoro per 'riformare e migliorare' il calendario delle partite internazionali. Già contattat… - FiliFuli : RT @mirkonicolino: La #FIFA apre un tavolo di lavoro per 'riformare e migliorare' il calendario delle partite internazionali. Già contattat… -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa apre Calcio: Fifa. Aperto tavolo per riforma calendario internazionale Prima riunione il 30 settembre con tutte le parti interessate ROMA - La Fifa apre un tavolo di lavoro per "riformare e migliorare" il calendario delle partite internazionali. L'organismo mondiale ha reso noto di "aver contattato le sue associazioni affiliate e le altre ...

La Fifa apre un tavolo per la riforma del calendario internazionale La Fifa apre un tavolo di lavoro per "riformare e migliorare" il calendario delle partite internazionali. L'organismo mondiale ha reso noto di "aver contattato le sue associazioni affiliate e le altre ...

La Fifa apre un tavolo per la riforma del calendario internazionale Rai Sport La Fifa apre un tavolo per la riforma dei calendari La FIFA ha dato inizio a una nuova fase di consultazione sul calendario internazionale del calcio, per attuare riforme tra il 2023 e del 2024. “C’è un ampio consenso all’interno del gioco che il calen ...

La Fifa apre un tavolo per la riforma del calendario internazionale La Fifa apre un tavolo di lavoro per "riformare e migliorare" il calendario delle partite internazionali. L'organismo mondiale ha reso noto di "aver contattato le sue associazioni affiliate e le altre ...

Prima riunione il 30 settembre con tutte le parti interessate ROMA - Laun tavolo di lavoro per "riformare e migliorare" il calendario delle partite internazionali. L'organismo mondiale ha reso noto di "aver contattato le sue associazioni affiliate e le altre ...Laun tavolo di lavoro per "riformare e migliorare" il calendario delle partite internazionali. L'organismo mondiale ha reso noto di "aver contattato le sue associazioni affiliate e le altre ...La FIFA ha dato inizio a una nuova fase di consultazione sul calendario internazionale del calcio, per attuare riforme tra il 2023 e del 2024. “C’è un ampio consenso all’interno del gioco che il calen ...La Fifa apre un tavolo di lavoro per "riformare e migliorare" il calendario delle partite internazionali. L'organismo mondiale ha reso noto di "aver contattato le sue associazioni affiliate e le altre ...