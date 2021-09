Dayane Mello tira una frecciatina a Tommaso Zorzi: “In Italia sono più famosa di lui”, lui risponde (Di lunedì 20 settembre 2021) Dayane Mello in diretta da La Fazenda, reality brasiliano a cui sta partecipando, ha servito un caffeuccio bollente a Tommaso Zorzi. E gliel’ha tirato in piena faccia, senza neanche una zolletta di zucchero per addolcirlo. Parlando con gli altri contadini de La Fazenda, infatti, Dayane Mello ha ricordato della sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e della fama che il programma le ha regalato. Fama che sarebbe superiore (a suo dire) pure rispetto a quella di Tommaso Zorzi, che ne è uscito vincitore. “In Italia ho fatto un percorso durato sei mesi, sono arrivata in finale. Va bene? Il vincitore non è più famoso di me. Capisci? Io sono diventata più ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 settembre 2021)in diretta da La Fazenda, reality brasiliano a cui sta partecipando, ha servito un caffeuccio bollente a. E gliel’hato in piena faccia, senza neanche una zolletta di zucchero per addolcirlo. Parlando con gli altri contadini de La Fazenda, infatti,ha ricordato della sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e della fama che il programma le ha regalato. Fama che sarebbe superiore (a suo dire) pure rispetto a quella di, che ne è uscito vincitore. “Inho fatto un percorso durato sei mesi,arrivata in finale. Va bene? Il vincitore non è più famoso di me. Capisci? Iodiventata più ...

Advertising

GalisteuOficial : Participante: Dayane Mello?? #AFazenda13 - blogtivvu : Cosa ha detto Dayane Mello su Tommaso Zorzi? Il vincitore del GF Vip citato ne La Fazenda – VIDEO… - StraNotizie : Dayane Mello tira una frecciatina a Tommaso Zorzi: “In Italia sono più famosa di lui”, lui risponde - infoitcultura : Dayane Mello, molestie a La Fazenda: Rosalinda Cannavò la difende - gladyss00778461 : RT @Jane_in_red: Non ci fermeremo fino a quando non vedremo Dayane Mello sul divano di casa sua con sua figlia al suo fianco. RESPECT FOR D… -