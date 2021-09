Carrello della spesa, ecco i supermercati dove si risparmia di più (Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 20 settembre 2021 - Tra i rincari della bolletta del gas fino al 40% e l'aumento dei prezzi per il materiale scolastico, le famiglie italiane sono alle prese con conti e bilanci in un mese, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 20 settembre 2021 - Tra i rincaribolletta del gas fino al 40% e l'aumento dei prezzi per il materiale scolastico, le famiglie italiane sono alle prese con conti e bilanci in un mese, ...

Advertising

oss_romano : #14settembre Una benedizione e un sorriso vicino al carrello delle zuppiere perché anche una cucina che lavora per… - Gianfra11986549 : 3 e 4 ottobre andare nelle prefetture a scaricare vagonindibsterco come in Francia e un carrello.pieno in particola… - ansiasociale_ : Ho messo nel carrello di Etsy 4 felpe della Marvel per giusto 170€ Non le comprerò mai ma l'importante è illudersi… - bikevisor : Un #regalo per l'inizio della stagione: 10 € sull'intera collezione! Questa #offerta è valida solo oggi! Inserisci… - torigemelle : è arrivato quel momento della giornata in cui aggiungo al carrello qualsiasi paio di orecchini che vedo su shein -