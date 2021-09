Calcio | Scaroni | ‘spero Governo ascolti grido di dolore e riapra stadi al 100%’

(Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 20 set. – (Adnkronos) – “Desidero che glivengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economico importante. Sono fiducioso che ilaccetti il nostrodie che accetti l’idea di avere deglipiù pieni di quello che sono oggi”. Lo dice il presidente del Milan Paoloa ‘Quarta Repubblica’, programma in onda stasera su Rete4. “In Inghilterra sono pieni al 100%, in Austria sono pieni al 100%, in Francia sono al 100%, in Spagna sono al 100%, quindi abbiamo degli esempi che dobbiamo seguire”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... in Spagna sono al 100%, quindi abbiamo degli esempi che dobbiamo seguire',ha parlato anche delle ambizioni scudetto della squadra di Pioli e di come lui viva il.: 'Sono un uomo di ...Commenta per primo Paolo, presidente del M ilan, ha parlato a 'Quarta Repubblica', in onda oggi in prima serata su ... PERCHE' HA DECISO DI DIVENTARE PRESIDENTE DI- 'Sono stato ...Milano, 20 set. - (Adnkronos) - "Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economico importante. Sono fiducioso che il Governo accetti il nostro grido d ...Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervistato da Retequattro, ha parlato del mondo rossonero. Dalle questione capienza stadio, agli obiettivi stagionali.