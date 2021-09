Amazon ha bloccato 600 marchi cinesi per le recensioni fasulle sui prodotti venduti

(Di lunedì 20 settembre 2021) 3.000 venditori per 600. Isono stati bloccati e non possono essere piùsuperché violavano le politiche sulledeiacquistati, probabilmente offrendo sconti, gift card o altri benefit....

Advertising

Digital_Day : Amazon ha fatto pulizia di centinaia di furbetti delle recensioni comprate: fuori 600 brand cinesi - bbbnzl30 : @bauzian Ravezzani pure io Ma ti ripeto frega niente di Piccinini (il suo profilo era solo auto promozione, ci sare… - cibelli77 : @CucchiRiccardo A me anche Amazon Prime si è bloccato al secondo tempo.. #AmazonPrimeVideo - FiliMonte : Amazon e i sindacati italiani hanno firmato un importante accordo di collaborazione - baldodangelo88 : Anche a voi, amazon si è bloccato intorno al 60'? -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon bloccato

DDay.it - Digital Day

... entrato in vigore il 9 aprile 2020, che haamministrativamente fino al 30 giugno la ... Daa Zoom, ecco i colossi hi - tech che fanno volare il Nasdaq ai massimi di sempre Fabrizio Goria ...... l'intelligenza artificiale di- su www.ilrifiutologo.it . Ultimi Articoli Santarcangelo. La ... tir con bisarca rimane: code e disagi (VIDEO) Rimini, Jamil a Coldiretti: "L'agricoltura ...3.000 venditori per 600 marchi cinesi. I marchi sono stati bloccati e non possono essere più venduti su Amazon perché violavano le politiche sulle recensioni dei prodotti acquistati, probabilmente off ...Alcune novità sono provenienti da Amazon, dove è possibile trovare alcune console usate che vengono rivendute da alcuni utenti Il famoso tracker Matt Swider ha annunciato l’arrivo di nuove disponibili ...