Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2021 ore 10:30 (Di domenica 19 settembre 2021) Viabilità DEL 19 SETTEMBRE 2021 ORE 9.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio Apriamo con le OPERAZIONE DI RIMOZIONE DI UN RITROVATO BELLICO A MONTEROTONDO questa mattina IN VIA GALVANI. INIZIATE LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE DELLA POPOLazioNE. DALLE 9.45 SCATTERANNO LE CHIUSURE AL TRANSITO DELLE VIE INTERESSATE DELLA ZONA INDUSTRIALE E IL CENTRO ABITATO TRA VIA NOMENTANA E VIA ANIENE. VERRÀ CHIUSA ANCHE VIA SALARIA TRA VIA VALLE RICCA E VIA SAN MARTINO CON IL TRAFFICO CHE VERRÀ DEVIATO SUL POSTO, IN ALTERNATIVA POSSIBILE BYPASSARE IL TRATTO ANCHE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 settembre 2021)DEL 19 SETTEMBREORE 9.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAApriamo con le OPERAZIONE DI RIMOZIONE DI UN RITROVATO BELLICO A MONTEROTONDO questa mattina IN VIA GALVANI. INIZIATE LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE DELLA POPONE. DALLE 9.45 SCATTERANNO LE CHIUSURE AL TRANSITO DELLE VIE INTERESSATE DELLA ZONA INDUSTRIALE E IL CENTRO ABITATO TRA VIA NOMENTANA E VIA ANIENE. VERRÀ CHIUSA ANCHE VIA SALARIA TRA VIA VALLE RICCA E VIA SAN MARTINO CON IL TRAFFICO CHE VERRÀ DEVIATO SUL POSTO, IN ALTERNATIVA POSSIBILE BYPASSARE IL TRATTO ANCHE ...

Advertising

LuceverdeRoma : ??????? #Roma #Maratona - #AceaRunTheMarathon ? CHIUSA la fermata Metro Colosseo (Linea B) ?? Per conoscere le alt… - Mslauria77 : RT @Dio: Sì, forse spostarsi a Roma è un po' difficile, ma allora com'è che i cinghiali riescono ad arrivare ovunque in orario? Invece di l… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - pipiccola : RT @Dio: Sì, forse spostarsi a Roma è un po' difficile, ma allora com'è che i cinghiali riescono ad arrivare ovunque in orario? Invece di l… - NikaPalmers : RT @Dio: Sì, forse spostarsi a Roma è un po' difficile, ma allora com'è che i cinghiali riescono ad arrivare ovunque in orario? Invece di l… -