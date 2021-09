Soleil Sorge parla della tragica morte per overdose dell’ex fidanzato (Di domenica 19 settembre 2021) Il racconto di Soleil Sorge Un doloroso episodio del passato di Soleil Sorge è ritornato a galla in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Già nel 2020 durante un racconto ai fan l’influencer aveva raccontato della morte del suo ex fidanzato Kevin, avvenuta nel 2010. Una scomparsa dolorosa, vista la dinamica ma anche la giovane L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 19 settembre 2021) Il racconto diUn doloroso episodio del passato diè ritornato a galla in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Già nel 2020 durante un racconto ai fan l’influencer aveva raccontatodel suo exKevin, avvenuta nel 2010. Una scomparsa dolorosa, vista la dinamica ma anche la giovane L'articolo proviene da Novella 2000.

