(Di domenica 19 settembre 2021) Lucca, 19 settembre 2021 -unresidente ad Antraccoli, rimasto ferito in un pauroso schianto l'altra notte sulla via Romana all'Arancio, mentre era in sella alla sua, diretto ...

Advertising

Nazione_Lucca : Si schianta in moto. Gravissimo un 27enne - qn_lanazione : Si schianta in moto. Gravissimo un 27enne - Casertasera : BIFERNINA, SI SCHIANTA CON LA MOTO CONTRO UN FURGONE, MUORE CENTAURO - nuova_venezia : UN ALTRO DRAMMA DELLA STRADA Perde il controllo della moto, si schianta e muore: la vittima è un giovane motociclis… - Gazzettino : Esce di strada con la moto e si schianta contro un platano: 34enne muore sulla #jesolana -

Ultime Notizie dalla rete : schianta moto

ilmessaggero.it

Lucca, 19 settembre 2021 - Gravissimo un 27enne residente ad Antraccoli , rimasto ferito in un pauroso schianto l'altra notte sulla via Romana all'Arancio, mentre era in sella alla sua, diretto ...Laè finita distrutta contro le ruote del mezzo pesante mentre il 77enne e stato sbalzato a bordo strada non finendo, miracolosamente, sotto le ruote. Immediatamente è stato dato l'allarme e ...Il giovane stava tornando a casa ad Antraccoli: l’incidente sulla via Romana alla rotonda con via Piaggia all’Arancio ...Tenta di evitare il controllo ma finisce su due auto. Denunciato un 31enne per spaccio di cocaina, hashish e marijuana ...